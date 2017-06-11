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Украина
В Киеве рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

В Киеве рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

18:55  11 Июня 2017  /обновлено: 19:12  11 Июня 2017
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В Киеве рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

Киев, 11 июня. Около 1300 жителей Украины воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом. Такими данными поделились в воскресенье официальные представители Госпогранслужбы Украины.

«Более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского союза без виз», — указано в заявлении украинского ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и «протестировал» безвизовый режим с Евросоюзом.

#украина
Алексей Громов
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