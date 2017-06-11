В Киеве рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

В Избранное

Скопировать

Киев, 11 июня. Около 1300 жителей Украины воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом. Такими данными поделились в воскресенье официальные представители Госпогранслужбы Украины.

«Более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского союза без виз», — указано в заявлении украинского ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и «протестировал» безвизовый режим с Евросоюзом.