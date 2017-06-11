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Путин в День России лично вручит паспорта лучшим российским школьникам

Путин в День России лично вручит паспорта лучшим российским школьникам

18:10  11 Июня 2017
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Путин в День России лично вручит паспорта лучшим российским школьникам

Москва, 11 июня. Президент РФ Владимир Путин в День России лично вручит паспорта 14-летним школьникам, достигших особых успехов обучении и творчестве. Торжественная церемония пройдет в Кремле.

Паспорта из рук Путина получат победители и лауреаты конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

Кроме того, 12 июня Путин вручит государственные премии деятелям науки и искусства.

#путин
Ярослава Замысловатова
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