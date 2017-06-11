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Пенсионерка рассказала, как осталась без зубов в очереди к мощам Николая Чудотворца

Пенсионерка рассказала, как осталась без зубов в очереди к мощам Николая Чудотворца

18:50  11 Июня 2017
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Пенсионерка рассказала, как осталась без зубов в очереди к мощам Николая Чудотворца

Москва, 11 июня. В Москве помощь медиков потребовалась женщине, которая стояла в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Женщина потеряла несколько зубов после того, как ее сильно толкнул неизвестный мужчина. 

61-летняя женщина рассказала, что 9 июня ее сбил с ног незнакомец. «Я упала лицом в асфальт, меня поднимает волонтер, а на асфальте лежат мои зубы», — приводит ее слова паблик Mash.

Пенсионерка рассказала, как осталась без зубов в очереди к мощам Николая Чудотворца

Медики оказали пострадавшей первую помощь и увезли ее в больницу. Несмотря на серьезный инцидент, она намерена вновь отстоять в очереди и увидеть святыню.

Алексей Громов
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