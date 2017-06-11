Главные новости 11 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 11 июня.

Президент Украины Петр Порошенко на митинге в честь введения безвизового режима с Европейским союзом поздравил украинцев стихами Лермонтова и обратился к гражданам Российской Федерации, процитировав Пушкина. «Прощай, немытая Россия»: в Совфеде преподали Порошенко урок русской литературы.

Житель подмосковного села Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, оставил предсмертную записку. В ней он признался отцу, что устал от жизни. Раскрыто содержание предсмертной записки кратовского стрелка.

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал журналистам о досадной ошибке, которую он совершил два года назад. Киркоров признался журналистам в постыдной ошибке.

Адская неделя в Донбассе. Ротация дезертиров в «АТО». Установлены заказчики кровавых терактов. Новороссия сегодня: весь фронт полыхает, ВСУ ударили по мирному городу.

Ученые из США заявили, что нынешнее строение Солнечной системы обусловлено миграцией Юпитера, в ходе которой он уничтожал попадающиеся на пути планеты. Ученые назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы.

Главное управление уголовного розыска МВД РФ сообщило восемь главных причин похищения автомобилей. МВД назвало основные причины угона автомобилей в России.

Погода в нынешнем июне чрезвычайно сурово обходится с жителями южной Сибири. После ливней и урагана жителей Омска ожидают суровые летние заморозки.

Сирийская арабская армия (САА) медленно продвигается в пустыне под Пальмирой в сторону Дейр эз-Зора, рассчитывая на авиаудар ВКС РФ по террористам. Как отмечает военный эксперт Антон Лавров, без поддержки России САА в плане наступательных операций себя не проявила. Беспомощны без ВКС РФ: почему Сирийская арабская армия «застряла» на пути к Дейр эз-Зору.

ВВС коалиции нанесли предупредительные удары в направлении армии САР в Ракке. ВС Ирака освободили квартал Аль-Занджали и часть Аль-Шафаа в Западном Мосуле. САА наступает на ИГ* (запрещена в РФ) к востоку от Пальмиры. Сирия итоги за сутки на 11 июня 6.00: коалиция не подпускает САА к Ракке, ИГ теряет последние районы Мосула.

Петровский (апостольский) пост: когда начинает и заканчивается в 2017 году, история, что можно и что нельзя есть, когда можно есть рыбу и пить вино, календарь питания по дням. Петров пост — 2017: когда начинается, что можно и нельзя есть, календарь питания по дням.

Российские военные доставили гуманитарную помощь и медикаменты для жителей Латакии, армия правительства Сирии захватила возвышенности к северо-востоку от Пальмиры. Сирия новости 11 июня 07.00: ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию, ИГ наступает на САА в Даръа.

* Организация запрещена на территории РФ.