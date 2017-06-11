Двухлетний мальчик впал в кому после купания в пруду под Петербургом

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Санкт-Петербург, 11 июня. Двухлетний ребенок впал в кому после того, как едва не утонул в пруду под Петербургом. Трагедия произошла в поселке Белоостров. Малыша экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали клиническую смерть ребенка. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы жизнь ребенка оказалась вне опасности.

По данным источника газеты «Комсомольская правда в Петербурге», накануне вечером малыш вместе со своими родителями находился на дачном участке в Белоострове. Отец и мать были заняты своими делами и не заметили, как их сын покинул двор и направился прямиком к вырытому неподалеку пруду, где упал в воду и начал захлебываться. Когда ребенка достали из воды, он был без сознания. В больницу его доставили в состоянии комы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, что семья благополучная и не попадала в поле зрения органах опеки и полиции.