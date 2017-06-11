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Сирия, 11 июня. В результате очередного боевого вылета ВВС коалиции были убиты и ранены несколько жителей провинции Дейр эз-Зор. В городе Аль-Баб вспыхнули бои между отрядами ССА** и «Файлак аш-Шам». Террористы ИГ* ведут массированный огонь по позициям САА и жилым районам на востоке провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили новое нападение террористов ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; нанесли авиаудары по укрепрайонам исламистов в окрестностях Даръа и вблизи поселения Аль-Ядуда к северо-западу от города; продолжают стягивать силы в восточные части провинций Хама и Алеппо перед началом масштабной кампании против ИГИЛ*.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило генерал-лейтенанта иракской армии в Мосуле; оказалось под ударами ВВС Ирака в районе Аль-Шафаа на северо-западе Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): вела перестрелки с «Файлак аш-Шам» в городе Аль-Баб, в результате ранены и убиты десятки местных жителей; обстреляла район школы на западной окраине Алеппо.

Курды: потеряли пятерых бойцов YPG в ходе последней серии атак позиций ИГ в Ракке; предотвратили теракт в мечети города Аль-Мушайрифа к западу от Ат-Табки.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ в городах Аль-Маядин и Джадид Акидат к югу от Дейр эз-Зора, убив в результате не меньше трех местных жителей.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб вспыхнули междоусобные стычки между боевиками формирования «Файлак аш-Шам» и группировки «Лива Аль-Хамза», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА). В результате перестрелок между радикалами, которые велись в густонаселенных районах, были ранены и убиты десятки мирных жителей, передает на своей странице в Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Ранее вооруженный конфликт в рядах ССА вспыхнул в провинции Даръа. Напомним, Аль-Баб был захвачен боевиками-оппозиционерами и армией Турции 23 февраля текущего года в ходе незаконной кампании «Щит Евфрата».

Как сообщает Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека, вблизи школы в пригороде Аль-Захра в западных окрестностях Алеппо взорвался крупнокалиберный артиллерийский снаряд, выпущенный с направления позиций боевиков-исламистов. Данные о возможных жертвах среди мирного населения пока формируются. Антиправительственные формирования занимают районы к западу административного центра и нередко ведут провокационные обстрел окраины города.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают вести мощные бомбардировки опорных пунктов террористов ИГИЛ в южной части провинции Дейр эз-Зор. Под авиаударами в очередной раз оказался город Аль-Маядин. По данным информагентства SOHR, не меньше 13 ударов пришлись по зданиям госпиталя и реабилитационного центра. Сведения о числе погибших и раненых гражданских лиц в настоящий момент выясняются.

Кроме того, коалиционные боевые самолеты совершили новый вылет в направлении поселения Джадид Акидат, расположенного чуть севернее Аль-Маядина, передает новостной центр Damascus Now. В ходе этой бомбардировки погибли еще три местных жителя, один человек был тяжело ранен. Напомним, сегодня утром в результате первого авиаудара коалиции в населенном пункте погибли восемь гражданских лиц.

Отряды «Исламского государства» тем временем совершили новую вылазку на контролируемые сирийскими военными территории в районе Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора. По данным агентства Damascus Now, военнослужащие САА обезвредили нескольких террористов. Столкновения идут до сих пор. Сирийские войска в последние дни отразили большую часть нападений ИГ во многом благодаря поддержке ВКС России.

Провинция Даръа

Согласно данным SOHR, правительственные вертолеты нанесли ряд ударов по опорным пунктам отрядов «Свободной армии» и террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»***, в южных окрестностях Даръа — на окраинах почти полностью оккупированных районов Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. Тем временем подразделения армии САР обстреливают позиции радикалов в этой части города из минометов крупных калибров. Информации о нанесенном исламистам уроне не сообщается.

Кроме того, медиа-центр Daraa English передает, что вертолеты ВВС САР также ударили по укрепленным районам «Ан-Нусры» и ССА недалеко от населенного пункта Аль-Ядуда, через который проходят ключевые пути снабжения удерживаемой боевиками части города Даръа. Напомним, антиправительственные формирования в рамках захватческой кампании, которая велась, несмотря на действие в регионе режима перемирия, оккупировали почти 50% территории административного центра.

Провинция Ракка

Согласно информации курдского источника в сети Twitter (@curdistani), в ходе последних столкновения с боевиками «Исламского государства» на территории города Ракка погибли пять бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, силы YPG и Сирийская демократическая армия (SDF)**** при поддержке ВВС антитеррористической коалиции установили полный контроль над районом Романия. Недавно ими также был зачищен от ИГИЛ Аль-Машалаб на восточной окраине города.

Бойцы «Демократических сил» предотвратили теракт в населенном пункте Аль-Мушайрифа на западе от города Ат-Табка. В главной городской мечети было обнаружено самодельное взрывное устройство. Бомбу, к счастью, удалось вовремя обезвредить, сообщает в Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Предполагается, что СВУ было заложено террористами «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирийская армия и союзные ей силы завершают последние приготовления к финальному столкновению с «Исламским государством»* в восточных районах провинций Хама и Алеппо, сообщает ливанское информагентство AMN. Напомним, территории к востоку от городов Итрия и Саламия, а также равнина у города Ханассер имеют стратегическое значение, так как в этом регионе пролегает единственный путь снабжения Алеппо — так называемая «дорога жизни». Точная дата начала военной кампании пока не известна, однако предполагается, что полномасштабное наступление стартует в ближайшие несколько недель. Командование армии САР продолжает в настоящее время стягивать силы на этот фронт.

Между тем террористы не прекращают обстреливать позиции САА и жилые кварталы прифронтовых городов в этом регионе, надеясь сорвать готовящуюся операцию. Так, боевики ИГИЛ открыли огонь по восточным окрестностям Итрии, передает портал SOHR. Данных о потерях в рядах правительственных и союзных войск, а также о жертвах среди местного населения на настоящий момент не поступало.

Ирак

На западе Мосула, где оказавшиеся в кольце блокады отряды ИГИЛ, тем не менее, продолжают ожесточенное сопротивление, не прекращаются кровопролитные бои. В результате неожиданной контратаки террористов был убит генерал-лейтенант армии Ирака Казим Дауд Салман, передает новостной Twitter-канал (@worldonalert). Остатки отрядов «Исламского государства» базируются в основном в Старом городе Мосула.

Иракские ВВС, поддерживая продолжающееся наступление, нанесли серию авиаударов по позициям ИГ внутри района Аль-Шафаа, также все еще частично оккупированного боевиками. Международная коалиция и иракская армия, рассчитывая как можно скорее завершить штурм Мосула, нередко наносят удары по жилым кварталам, где зачастую укрываются отряды террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)