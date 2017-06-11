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Samsung начал обновлять прошивку Galaxy A3 до Android 7.0 Nougat

Samsung начал обновлять прошивку Galaxy A3 до Android 7.0 Nougat

17:54  11 Июня 2017
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Samsung начал обновлять прошивку Galaxy A3 до Android 7.0 Nougat

Сеул, 11 июня. Южнокорейский гигант Samsung начал обновлять смартфон Galaxy A3 до новейшей версии Android 7.0 Nougat, владельцы гаджетов из ФРГ и Венгрии могут апгрейдить прошивку.

Смартфоны Galaxy A3 получат новейшую прошивку Android 7.0 Nougat, опция доступна для владельцев гаджетов из Германии и Венгрии. Эксперты полагают, что российские пользователи Galaxy A3 смогут апгрейдить свой смартфон через несколько дней. Обновиться можно по сети WiFi, новая версия операционки «весит» 950 Мб. Все фирменные приложения сохраняются, интерфейс -  UX. 

Ирина Селезнева
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