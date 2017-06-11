Samsung начал обновлять прошивку Galaxy A3 до Android 7.0 Nougat

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Сеул, 11 июня. Южнокорейский гигант Samsung начал обновлять смартфон Galaxy A3 до новейшей версии Android 7.0 Nougat, владельцы гаджетов из ФРГ и Венгрии могут апгрейдить прошивку.

Смартфоны Galaxy A3 получат новейшую прошивку Android 7.0 Nougat, опция доступна для владельцев гаджетов из Германии и Венгрии. Эксперты полагают, что российские пользователи Galaxy A3 смогут апгрейдить свой смартфон через несколько дней. Обновиться можно по сети WiFi, новая версия операционки «весит» 950 Мб. Все фирменные приложения сохраняются, интерфейс - UX.