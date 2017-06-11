ВВС США нанесли авиаудар по боевикам из «Аш-Шабаб» в Сомали

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Вашингтон, 11 июня. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли в Сомали авиаудар по позициям боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб». Об этом сообщили американские СМИ.

Напомним, в марте 2017 года президент США Дональд Трамп расширил полномочия армии по борьбе с террористами из «Аш-Шабаб», которые в 2012 году объявили об объединении с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Согласно предварительным данным, операция прошла в 300 километрах от города Могадишо.

Ранее стало известно о том, что Совет Европы создаст центр управления небоевыми миссиями, который будет контролировать миссии ЕС в Сомали.