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Общество
Создательница Ждуна приедет в Россию и раскроет тайну его рождения

Создательница Ждуна приедет в Россию и раскроет тайну его рождения

18:13  11 Июня 2017
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Создательница Ждуна приедет в Россию и раскроет тайну его рождения

Москва, 11 июня. Голландская художница Маргрит ван Брифорт, прославившаяся как создатель Ждуна, 12 июня приедет в Россию и расскажет историю героя мемов и фотожаб. 

Как сообщают официальные представители фестиваля «Каннские львы» в РФ, «мама» Ждуна пообщается с российской публикой и расскажет, что вдохновило ее на создание необычной скульптуры. Также она раскроет подробности ее изготовления. Ранее ван Брифорт уже просветила поклонников Ждуна, что он представляет собой гибрид слона и насекомого, передает РЕН ТВ.

Алексей Громов
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