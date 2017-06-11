Создательница Ждуна приедет в Россию и раскроет тайну его рождения

В Избранное

Скопировать

Москва, 11 июня. Голландская художница Маргрит ван Брифорт, прославившаяся как создатель Ждуна, 12 июня приедет в Россию и расскажет историю героя мемов и фотожаб.

Как сообщают официальные представители фестиваля «Каннские львы» в РФ, «мама» Ждуна пообщается с российской публикой и расскажет, что вдохновило ее на создание необычной скульптуры. Также она раскроет подробности ее изготовления. Ранее ван Брифорт уже просветила поклонников Ждуна, что он представляет собой гибрид слона и насекомого, передает РЕН ТВ.