Новости США: внучка Трампа хочет быть морпехом, доверие к Коми, акции против шариата

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США, 11 июня. Внучка президента Соединенных Штатов хочет стать морским пехотинцем. Американцы доверяют больше бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми, чем Дональду Трамку. В Штатах проходят митинги против шариата. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Будущий морской пехотинец

Пятилетняя внучка действующего главы американского государства Арабелла заявила, что, хочет пройти службу в морской пехоте, когда вырастет. Дочь Иванки Трамп написала об этом в анкете, отвечая на вопросы сверстников в детском саду. Мать девочки опубликовала бланк в своей микроблоге в Twitter.

Кроме всего прочего, Арабелла рассказала о своем любимом празднике. По ее словам, таковым является еврейская Ханука, поскольку в этот день ей дарят огромное количество подарков. Также Арабелла призналась, что ее любимый цвет — радуга, а любимая еда — мороженое.

Против шариата

По информации американских СМИ, на территории Соединенных Штатов прошли демонстрации против распространения законов шариата. Акции состоялись в более чем 20 городах страны, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Бернандино и Чикаго.

Стоит отметить, что также состоялись встречные акции протеста. Их участники утверждают, что подобные опасения — необоснованное искажение Ислама.

Отметим, что демонстрации против шариата организовала некоммерческая организация по национальной безопасности ACT for America, которая утверждает, что шариатские законы не могут быть совместимы с западной демократией. Однако организация заявляет, что противостоит дискриминации, а также поддерживает права тех, кого затрагивают нормы шариата.

Доверие к Коми

Как свидетельствуют данные опроса YouGov для газеты Huffington Post, большинство граждан США считают, что бывший директор ФБР Джеймс Коми заслуживает доверия больше, чем действующий президент Дональд Трамп. В этом вопросе 46 процентов опрошенных американцев поддерживают Коми, 26 процентов — Трампа. Еще 28 процентов респондентов не могут определиться с ответом.

Напомним, в четверг, 8 июня, Джеймс Коми, уволенный американским президентом Трампом с поста 9 мая, выступал в комитете Сената по иностранным делам. После увольнения это стало его первым публичным выступлением.

Половина опрошенных граждан считают, что Трамп требовал от Коми лояльности. Всего 15 процентов высказали мнение, что не требовал. И 36 процентов «не уверены» в ответе на этот вопрос.

Кроме того, 42 процентов респондентов уверены, что Дональд Трамп пытался дать приказ Джеймсу Коми закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Обратного мнения придерживаются 28 процентов, остальные 30 процентов затрудняются ответить.

Отметим, что опрос YouGov проводился с 8 по 9 июня текущего года среди совершеннолетних граждан Соединенных Штатов. В нем участвовала тысяча американцев.

Заметим, Джеймс Коми вел расследование о якобы связях Дональда Трампа с Российской Федерацией, которые опровергают как в администрации американского президента, так и в Кремле. Кроме того, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах президента, также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвержденные сообщения о новом расследовании против Клинтон за десять дней до начала выборов.