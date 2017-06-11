Канцелярия Мэй отреагировала на новость об отмене визита Трампа в Великобританию

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Лондон, 11 июня. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опровергла сообщения о переносе визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Ранее информацию об этом распространила газета The Guardian. По данным издания, американкий лидер якобы отладывает поездку из-за отсутствия поддержки со стороны британцев. Об этом якобы сообщил советник Мэй, ставший свидетелем телефонных переговоров Мэй с президентом США.

Однако в канцелярии британского премьера заявили, что не намерены комментировать «Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров.

«Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах», — подчеркнули представители канцелярии.

