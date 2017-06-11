Виз недостаточно: МИД Украины предложил ужесточить пропуск россиян через границу

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Киев, 11 июня. МИД Украины поддерживает идею въезда россиян на территорию страны по биометрическим паспортам. Об этом сообщила официальный представитель министерства Марьяна Беца.

По ее словам, в ведомстве считает недостаточной мерой контроля на границе введение визового режима с Россией. «Возможно, в будущем в широкой перспективе будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это в той же РФ, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться», — приводит ее слова телеканал «112 Украина».

Представитель ведомства добавила, что при реализации пропуска россиян на Украину по биометрическим паспортам важно учитывать положение украинцев, которые живут в России.

Ранее украинский президент Петр Порошенко официально объявил об истечении времени запущенного в Киеве «таймера безвиза» и начале действия соглашения о безвизовом сообщении с Евросоюзом.