Виз недостаточно: МИД Украины предложил ужесточить пропуск россиян через границу
Киев, 11 июня. МИД Украины поддерживает идею въезда россиян на территорию страны по биометрическим паспортам. Об этом сообщила официальный представитель министерства Марьяна Беца.
По ее словам, в ведомстве считает недостаточной мерой контроля на границе введение визового режима с Россией. «Возможно, в будущем в широкой перспективе будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это в той же РФ, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться», — приводит ее слова телеканал «112 Украина».
Представитель ведомства добавила, что при реализации пропуска россиян на Украину по биометрическим паспортам важно учитывать положение украинцев, которые живут в России.
Ранее украинский президент Петр Порошенко официально объявил об истечении времени запущенного в Киеве «таймера безвиза» и начале действия соглашения о безвизовом сообщении с Евросоюзом.