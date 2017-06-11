Samsung Galaxy Note 8 остался без встроенного в экран сканера отпечатков пальцев

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Сеул, 11 июня. Новый гаджет Samsung Galaxy Note 8 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Об этом журналистам рассказали представители южнокорейской компании.

Согласно предварительной информации, инженеры столкнулись с рядом серьезных технических сложностей, которые связаны с вопросами безопасности.

Напомним, ранее стало известно о том, что Samsung Galaxy Note 8 получит мощный процессор Snapdragon 836. Кроме того, фаблет сможет похвастаться дисплеем, разрешение которого составит 4К.