Samsung Galaxy Note 8 остался без встроенного в экран сканера отпечатков пальцев
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Сеул, 11 июня. Новый гаджет Samsung Galaxy Note 8 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Об этом журналистам рассказали представители южнокорейской компании.
Согласно предварительной информации, инженеры столкнулись с рядом серьезных технических сложностей, которые связаны с вопросами безопасности.
Напомним, ранее стало известно о том, что Samsung Galaxy Note 8 получит мощный процессор Snapdragon 836. Кроме того, фаблет сможет похвастаться дисплеем, разрешение которого составит 4К.
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