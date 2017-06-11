Фильм «Путин» Оливера Стоуна покажут в России 19 июня

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Москва, 11 июня. Первую серию документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (в РФ фильм выйдет под названием «Путин») покажут в России 19 июня. Всего в ленте четыре эпизода. Все они выйдут в эфире Первого канала в период с 19 по 22 июня.

Напомним, в основу фильма легли материалы интервью Стоуна с российским лидером. Для создания ленты американцу потребовалось почти 50 часов бесед с Путиным. Встречи проходили в разных регионах РФ.

В США фильм покажут уже 12 июня на телеканале Showtime. Во Франции первые две серии «Интервью с Путиным» покажут в эфире France 3 26 июня. Оставшиеся два эпизода зрители увидят 28 и 29 июня.

