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Экономика
Стало известно, когда Белоруссия начнет рассчитываться с Россией рублями

Стало известно, когда Белоруссия начнет рассчитываться с Россией рублями

18:51  11 Июня 2017
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Белоруссия перейдет на рубли при расчетах за российские энергоресурсы

Астана, 11 июня. Россия и Белоруссия перешли к согласованию проекта, предусматривающего расчет в российских рублях за поставки нефти и газа, заявил замглавы Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский.

Сегодня представитель Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский в кулуарах Министерской энергетической конференции на площадке Астаны рассказал о переходе на российские рубли в расчетах за энергоносители. По его словам, переход мог бы состояться до конца 2017 года, но точной даты нет.

Тем не менее, на сегодняшний момент уже есть проект соответствующего соглашения, который проходит согласование с российской стороной. Отметим, что спор о цене на газ завершился лишь в апреле – Белоруссия погасила задолженность перед дочерней компанией энергетика «Газпром».

Ирина Селезнева
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