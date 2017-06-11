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Общество
Петербург отметит День России масштабным патриотическим фестивалем

Петербург отметит День России масштабным патриотическим фестивалем

17:23  11 Июня 2017
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Петербург отметит День России выставкой оружия на фестивале «Герои четырех эпох»

Санкт-Петербург, 11 июня. День России в Петербурге отметят масштабным фестивалем «Герои четырех эпох» на Марсовом поле, где будет представлено 25 тематических площадок.

Историко-патриотический фестиваль «Герои четырех эпох» стартует в Петербурге на Марсовом поле 12 июня. Петербуржцы и гости северной столицы смогут посетить свыше 25 интерактивных площадок, разделенных на четыре темы — военно-патриотическую, семейную, развлекательную или творческую.

На праздничном мероприятии можно посостязаться в перетягивании каната, игре в баскетбол, рисованию картин. Сотрудники спецназа представят показательные выступления, выставки оружия от императорской до современной армии заинтересуют взрослых гостей праздника, желающие смогут поиграть в страйкбол.

Ирина Селезнева
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