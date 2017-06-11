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Общество
На липовой аллее ВДНХ включили умную SMS-подсветку

На липовой аллее ВДНХ включили умную SMS-подсветку

17:01  11 Июня 2017
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На липовой аллее ВДНХ включили умную SMS-подсветку
Москва, 11 июня. Центральной аллее ВДНХ в Москве включили «умное освещение». Теперь подсвечивать лип на аллее можно будет управлять c помощью SMS-команд. 

При этом липы техники ВДНХ смогут не просто подсвечивать, но даже создавать различные композиции, например, включать на аллее российский триколор, радугу, эффект огня или волн, уточняет телеканал 360.

Автономная система подсветки будет работать круглый год. Прожекторы, расположенные на расстоянии более метра от ствола, защищены от влаги и вандалов. 
 

Ярослава Замысловатова
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