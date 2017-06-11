Трамп обвинил экс-директора ФБР в трусости из-за утечки информации

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Вашингтон, 11 июня. Президент США Дональд Трамп упрекнул в трусливых действиях бывшего директора ФБР Джеймса Коми, признавшего ответственность за организацию утечки служебной информации в СМИ.

«Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые!» — поделился он отношением к поступкам Коми в своем Twitter-аккаунте.

Ранее уволенный Трампом экс-глава ФБР заявил, что администрация президента распространяла ложь и клевету против него лично и агентов бюро в целом. Также Коми утверждал, что Трамп предлагал ему прекратить расследование в отношении экс-советника Майкла Флинна.