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Политика
Россия предложила Катару продовольственную помощь

Россия предложила Катару продовольственную помощь

17:15  11 Июня 2017
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Россия предложила Катару продовольственную помощь

Москва, 11 июня. Власти России и Ирана готовы предоставить продовольственную помощь катарской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

«Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас – так это все каналы из Турции и другие страны», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о том, что дипломатический скандал вокруг Катара беспокоит МИД ФРГ.

#россия #катар
Алексей Громов
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