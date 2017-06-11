Россия предложила Катару продовольственную помощь

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Москва, 11 июня. Власти России и Ирана готовы предоставить продовольственную помощь катарской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

«Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас – так это все каналы из Турции и другие страны», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о том, что дипломатический скандал вокруг Катара беспокоит МИД ФРГ.