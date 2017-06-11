Онищенко предсказал конец Порошенко, процитировав «Полтаву»: и Лермонтов тут ни при чем

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Украинский президент Петр Порошенко 10 июня на концерте в Киеве в честь введения безвизового режима с Европейским союзом поздравил граждан Украины стихами Михаила Лермонтова и обратился к гражданам России, процитировав Александра Пушкина.

Как заявил Порошенко, получая безвизовый режим, Украина переходит в новую историческую эпоху. И это событие, по мнению украинского президента, знаменует «окончательный разрыва нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «Русским миром».

Затем президент Украины процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощая, немытая Россия»:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Нужно отметить, что это стихотворение Лермонтова было написано по случаю отъезда писателя из Санкт-Петербурга на Кавказ в апреле 1841 года. Под «мундирами голубыми» поэт подразумевает офицеров жандармского корпуса.

После этого Порошенко обратился к жителям России, которые, по мнению президента Украины, «находят в себе мужество» в «условиях жесткой диктатуры» осуждать «агрессию против Украины». Для них он процитировал стихотворение Александра Пушкина «К Чаадаеву», немного перефразировав его:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут ваши (в оригинале — наши, — прим. ФАН) имена!

По словам депутата Государственной думы РФ Геннадия Онищенко, украинский президент, приходя в неистовый восторг от безвизового режима, работает на контрасте.

«Свою нескрываемую излишнюю радость Порошенко выражает русской словесностью. При его достаточно ограниченном и специфическом интеллекте он подчеркивает величие России и ту связь с теми государствами, от которых он вырывается. Тысячелетняя история российской государственности — это прежде всего Рюриковичи как правящая династия. И Дмитрий Долгорукий, сначала основавший Москву, а потом уже ставший великим князем киевским. И его сын Андрей Боголюбский, который ушел из Вышгорода, забрав с собой на некоторое время Владимирскую икону, перенеся столицу во Владимир на 26 лет. Это уже потом столица русского государства обосновалась в Москве. Это наиболее наглядно показывает не только кровные узы России и Украины, но также ментальные, понятийные и языковые связи», — пояснил Геннадий Онищенко.

По мнению Геннадия Онищенко, Порошенко провозглашает сомнительную акцию (переход на безвизовый режим) как некую свободу и торопливое прощание. «Как человека я его понять могу. Ему скоро придется прощаться не только с Россией, но и с Украиной, потому что его марионеточное правительство доживает последние дни», — добавил Онищенко.

«Нынешние правители к украинскому народу фактически не имеют никакого отношения. Я бы Порошенко напомнил и о другом произведении:

Верхом, в глуши степей нагих,

Король и гетман мчатся оба.



Бегут. Судьба связала их...

В таком случае даже эта «честь» не выпадет этому господину. Скорее всего, с ним рядом будет скакать или бежать какой-нибудь капрал или полковник из спецслужб государства северо-американского континента. И не дай бог, чтобы повторилась судьба, как в том же произведении:

Обозревая зорким взглядом

Степей широкой полукруг,

С ним старый гетман скачет рядом.

Пред ними хутор... Что же вдруг

Мазепа будто испугался?

Что мимо хутора помчался

Он стороной во весь опор

Иль этот запустелый двор,

И дом, и сад уединенный,

И в поле отпертая дверь

Какой-нибудь рассказ забвенный

Ему напомнили теперь?

Святой невинности губитель!

Узнал ли ты сию обитель,

Сей дом, веселый прежде дом,

Где ты, вином разгоряченный,

Семьей счастливой окруженный,

Шутил, бывало, за столом?

Я думаю, что эта радость не будет предоставлена Порошенко. Потому что эти погранично-таможенные ужимки, которые превозносятся до уровня некой свободы, сделают то, что не сделали с прибалтийскими так называемыми государствами. Они остались без молодежи, а тем самым без будущего. Сегодня эти страны представляют из себя окончательно обрушенные экономики», — рассказал Геннадий Онищенко.

Как заметил депутат, к сожалению, России скорее всего придется закрыть границы для поездок многих миллионов граждан Украины, которые живут только тем, что имеют возможность беспрепятственно приезжать в Россию, и здесь, как говорится, зарабатывать на хлеб насущный. И если это произойдет, то, конечно, для украинцев начнется настоящая катастрофа.