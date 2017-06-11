Китай обогнал США, опубликовав видео тестов стаи боевых дронов

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Пекин, 11 июня. В Китае заявили об успешных испытаниях новых беспилотников массового уничтожения. Новые летательные аппараты продемонстрировали интенсивное катапультирование, воздушное наращивание и создание мультицелевой группировки.

Кроме того, как подчеркнули представители компании China Electronics Technology Group, беспилотники способны формировать окружение, проводить кластерные операции, а также обнаруживать уничтожать вероятного противника. Видео тестирования боевых дронов уже обнародовали в Сети.

Отметим, что США также работает над созданием боевых беспилотников . О начале новых разработок под названием Gremlins Пентагон заявлял еще в 2015 году. В России стаи дронов не создают, зато уже успешно испытали установку, которая запросто выведет аппараты из строя, превратив стаю дронов в неуправляемую груду металла.

