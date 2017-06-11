ФИФА передала право трансляции матчей Кубка конфедераций трем каналам России

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Москва, 11 июня. ФИФА предоставила права на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ».

Футбольные матчи Кубка конфедераций-2017 будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в эфире ВГТРК. По словам коммерческого директора Международной федерации футбола (ФИФА) Филиппа Ле Флокка, организация рада сотрудничеству с известными партнерами.

«Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу-2018», — подчеркнул представитель федерации. Напомним, что кубок намечен на 17 июня по 2 июля и пройдет на стадионах Казани, Сочи, Петербурга и Москвы. Известно, что действующие чемпионы мира – сборная ФРГ ожидают серьезную схватку за гран-при Кубка конфедераций и готовы к борьбе.