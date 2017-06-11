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Политика
Клинцевич строками Лермонтова ответил на «прощание» Порошенко с Россией

Клинцевич строками Лермонтова ответил на «прощание» Порошенко с Россией

17:08  11 Июня 2017
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Клинцевич строками Лермонтова ответил на «прощание» Порошенко с Россией

Москва, 11 июня. Президенту Украины Петру Порошенко не стоило вспоминать стихи поэта Михаила Лермонтова. Так считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе», — подчеркнул сенатор в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее глава Украины Петр Порошенко процитировал стихи Михаила Лермонтова в своей речи, которая была приурочена к введению безвизового режима с Евросоюзом.

#порошенко #клинцевич #лермонтов
Алексей Громов
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