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Украина
Глава Евросовета заговорил на украинском в честь введения безвизового режима

Глава Евросовета заговорил на украинском в честь введения безвизового режима

18:48  11 Июня 2017
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Туск обратился к Киеву на украинском языке после введения безвиза с ЕС

Киев, 11 июня. Председатель Европейского совета Дональд Туск поприветствовал введение безвизового режима на Украине. Его послание в Twitter написано на украинском языке.

«День, который запомнится. Безвизовые поездки для Украины стали реальностью. Это сближает нас», — написал он в своем микроблоге.

Под этой записью далеко не все пользователи Twitter позитивно восприняли сближение Украины и Евросоюза. «У нас денег нету, чтобы ездить в ваш ЕС. Ездят только воры и коррупционеры. Поднимите пенсии лучше», — написал пользователь Грей.

Алексей Громов
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