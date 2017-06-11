Могерини рассказала о новых возможностях после отмены виз между Украиной и ЕС

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Брюссель, 11 июня. Отмена визового режима между Украиной и ЕС создаст новые возможности, считает глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Сегодня в день официального вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини прокомментировала партнерство Киева и Брюсселя. По ее словам, «безвиз» усилит экономики Украины и Евросоюза, а также благотворно скажется на безопасности и дружественных отношениях между странами.

"Today we bring down barrier between people of Ukraine and people of EU. No more visa for short trips between our countries" @FedericaMog pic.twitter.com/Od7Uwmrnk8 — EU External Action (@eu_eeas) June 11, 2017

«Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу. Именно на это и направлено наше партнёрство», — сказала Верховный представитель ЕС. Напомним, что украинский президент Петр Порошенко в Ужгороде открыл символическую дверь в Европу и объявил о возвращении Украины в «европейскую семью», навсегда попрощавшись с СССР.