Ученый заметил в ночном небе Чили V-образный НЛО

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Сантьяго, 11 июня. Чилийские ученые заметили в ночном небе необычный V-образный летающий аппарат, они считают, что корабль пришельцев снова прилетал на Землю.

В небе над Чили на протяжении 35 минут парил V-образный НЛО, его обнаружил астрофизик Роберто Антезана, который не раз сталкивался с множеством необычных явлений. Изначально ученому показалось, что это был запуск японского спутника, однако НЛО парило над Землей продолжительное время.

К тому же, внутри V-образной туманности находились другие объекты неизвестного происхождения. Другие уфологи также заинтересовались необычным космическим кораблем. Они планируют тщательно изучить метеорологию и акустику в регионе, над которым парил НЛО.