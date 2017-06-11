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Весь мир
Трамп отложил визит в Великобританию, боясь спровоцировать протесты

Трамп отложил визит в Великобританию, боясь спровоцировать протесты

16:33  11 Июня 2017
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Трамп отложил визит в Великобританию, боясь спровоцировать протесты

Лондон, 11 июня. Президент США Дональд Трамп известил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о решении отложить визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Guardian.

Как пишет британская газета со ссылкой на источник, Трамп опасается негативной реакции британской публики и массовых протестов в связи с его визитом. Поэтому он не намерен посещать Соединенное Королевство до тех пор, пока общественность не поддержит его визит. 

Трамп отложил визит в Великобританию, боясь спровоцировать протесты

Ранее Мэй заявила, что угостила бы американского лидера жареным ягненком, если бы он зашел в гости.

Алексей Громов
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