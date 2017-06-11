Трамп отложил визит в Великобританию, боясь спровоцировать протесты

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Лондон, 11 июня. Президент США Дональд Трамп известил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о решении отложить визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Guardian.

Как пишет британская газета со ссылкой на источник, Трамп опасается негативной реакции британской публики и массовых протестов в связи с его визитом. Поэтому он не намерен посещать Соединенное Королевство до тех пор, пока общественность не поддержит его визит.

Ранее Мэй заявила, что угостила бы американского лидера жареным ягненком, если бы он зашел в гости.