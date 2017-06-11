Вор в Новой Москве обокрал квартиру на 18 млн рублей

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Москва, 11 июня. В Новой Москве разыскивают неизвестного преступника, обокравшего квартиру на 18 млн рублей. ЧП произошло в деревне Кокошкино на улице Виноградная.

Как сообщили в столичном главке МВД РФ, в настоящее время установлено, что вор попал в квартиру на первом этаже, отжав рамку окна, после чего похитил вещи, денежные средства и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей, сообщает телеканал 360.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.