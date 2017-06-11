Назван топ-5 самых дешевых иномарок в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 11 июня. Эксперты составили список самых доступных новых иномарок на российском рынке на начало июня. Первые три места заняли автомобили китайского производства.

Возглавляет топ-5 Lifan Smily, оснащенный 1,3-литровым мотором на 88 лошадиных сил. Приобрести иномарку в базовой версии можно за 362,5 тыс. рублей. Второе место занял седан FAW V5 стоимостью от 410 тыс. рублей. Замыкает тройку Geely GC6. Стоимость этой модели с 1,5-литровым двигателем и механической трансмиссией стартует от 419 тыс. рублей.

Как передает Daily-Motor, четвертое и пятое места занимают японский Datsun on-DO и узбекский Ravon R2 (от 436 тыс. рублей и 439 тыс. рублей соответственно).