Семь тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

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Москва, 11 июня. Около семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел на территории комплекса «Лужники».

Как передает ТАСС, на мероприятии побывали олимпийские призеры Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Вик Уайлд и Алена Заварзина.

Участникам было необходимо пробежать пять километров через четыре зоны, где их осыпали сухими красками. Первое место среди мужчин занял Станислав Мокин, а среди женщин — Юлия Конякина.

Напомним, в конце мая в Санкт-Петербурге был организован марафон «Забег».