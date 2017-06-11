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Общество
Семь тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

Семь тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

16:06  11 Июня 2017
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Семь тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

Москва, 11 июня. Около семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел на территории комплекса «Лужники».

Как передает ТАСС, на мероприятии побывали олимпийские призеры Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Вик Уайлд и Алена Заварзина.

Участникам было необходимо пробежать пять километров через четыре зоны, где их осыпали сухими красками. Первое место среди мужчин занял Станислав Мокин, а среди женщин — Юлия Конякина.

Напомним, в конце мая в Санкт-Петербурге был организован марафон «Забег».

#москва
Алексей Громов
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