Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
СК РФ установил происхождение оружия кратовского стрелка

СК РФ установил происхождение оружия кратовского стрелка

15:46  11 Июня 2017  /обновлено: 15:47  11 Июня 2017
146

СК РФ установил происхождение оружия кратовского стрелка

Москва, 11 июня. Застреливший четырех человек в поселке Кратово в Подмосковье Игорь Зенков владел целым арсеналом незаконного добытого им оружия, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Разрешения на хранение оружия у раменского стрелка не было, сообщили в СК РФ. По словам официального представителя следственного ведомства Светланы Петренко, оружие, используемое Игорем Зенковым, было старых образцов – часть привезена из чеченской командировки, часть – самодельная.

После осмотра места преступления и опроса свидетелей инцидента, следствие полагает, что раменский стрелок хранил у себя боеприпасы, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и немецкий самозарядный пистолет «Маузер». Напомним, что накануне мужчина застрелил четырех человек из окна своего дома, а затем попытался скрыться. Правоохранительные органы ликвидировали стрелка в подмосковном лесу. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть