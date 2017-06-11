СК РФ установил происхождение оружия кратовского стрелка

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Москва, 11 июня. Застреливший четырех человек в поселке Кратово в Подмосковье Игорь Зенков владел целым арсеналом незаконного добытого им оружия, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Разрешения на хранение оружия у раменского стрелка не было, сообщили в СК РФ. По словам официального представителя следственного ведомства Светланы Петренко, оружие, используемое Игорем Зенковым, было старых образцов – часть привезена из чеченской командировки, часть – самодельная.

После осмотра места преступления и опроса свидетелей инцидента, следствие полагает, что раменский стрелок хранил у себя боеприпасы, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и немецкий самозарядный пистолет «Маузер». Напомним, что накануне мужчина застрелил четырех человек из окна своего дома, а затем попытался скрыться. Правоохранительные органы ликвидировали стрелка в подмосковном лесу.