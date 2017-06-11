Первыми жертвами стрелка в Подмосковье стали супруги, пытавшиеся ему помочь

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Москва, 11 июня. Первыми от руки кратовского стрелка погибли мужчина и женщина, которые хотели помочь злоумышленнику. По данным следствия, семейная пара попыталась потушить загоревшийся сарай, после чего Игорь Зенков ее застрелил.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, злоумышленник начал стрелять в соседа, а потом поджег сарай. «Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар», — добавила она.

Петренко уточнила, что пострадавшую женщину доставили в больницу, где она и скончалась.