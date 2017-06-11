Катарский гамбит в Сирии: чего США добиваются от Турции в игре против Тегерана

В Избранное

Скопировать

Как отразится на Сирии дипломатический кризис вокруг Катара? Ряд стран ближневосточного региона объявили о разрыве дипотношений со страной. В САР в связи с этим может значительно измениться расстановка сил, что с одной стороны будет выгодно Турции, а с другой — Асаду.

Американцы дуют на воду

Как известно, американцы заключили перед катарским кризисом рекордный контракт на поставки оружия в Саудовскую Аравию, а сейчас ведут переговоры с Анкарой, которая вполне дружелюбно относится к Тегерану, давнему оппоненту США.

Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Разговор состоялся в субботу вечером. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, переговоры состоялись по инициативе США. Известно, что Тиллесрон и Чавушоглу обсудили процесс урегулирования конфликта в Сирии, а также ряд вопросов, касающихся ситуации вокруг Катара.

Арабская «зима»

По словам арабиста, эксперта Высшей школы экономики Андрея Чупрыгина, за последние годы споры и разногласия между Саудовской Аравией и Катаром возникали уже не раз. Как отмечает эксперт, их причиной в основном были личные разногласия и соперничество эмира Катара и де-факто наследника саудитского престола принца Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда.

В настоящее время, по мнению эксперта, конфронтация начинает обретать очертания некоего водораздела в регионе: с одной стороны, Саудовская Аравия и ее сателлиты, с другой — Катар, Иран, Турция и связанные с ними неправительственные организации.

«Это очень опасно. В распоряжении Катара не только финансовые инструменты, но также и многочисленные группировки, отряды и движения, которые он на протяжении многих лет финансировал. Трудно даже оценить все последствия того, чего Катар может достичь, применив весь этот арсенал. Достаточно сказать, что ситуация на Ближнем Востоке мигом способна будет накалиться до предела», — сообщил ФАН Чупрыгин.

Эксперт: Дамаск усилит свои позиции

Чего же добиваются на этом фоне Соединенные Штаты от Турции, и как в итоге вся эта картина отразится на сирийском конфликте? Своим мнением по данному вопросу с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился политолог Александр Асафов.

«Нужно совершенно отчетливо себе представлять, что Вашингтоном обозначен общий антииранский вектор, и все партнеры и союзники Ирана в том или ином виде попадают если не под удар, то как минимум под пристальное международное внимание с точки зрения поиска уязвимостей и последующие негативные действия – начиная от высказываний до каких-то прямых санкционных действий», — сообщил политолог.

По словам Асафова, Турция прекрасно понимает, учитывая свои отношения с Тегераном, что она находится в несколько иной обойме, чем те, кто сейчас совокупно высказывается в отношении Катара. В связи с этим Анкара пытается создать конструктивную повестку совместно с Россией в этом направлении для того, чтобы противодействовать этому вектору, который запустил Дональд Трамп, посетив Эр-Рияд и фактически дав сигнал к общей травле Ирана, которая вылилась в прямую атаку на Катар со стороны его давних соперников по региону, отмечает эксперт.

«Очевидно, что и Анкара, и Тегеран, и Москва, и Доха по одну линию идеологического фронта, и все заявления вот этой арабской коалиции, если ее так можно назвать, они в принципе будут направлены в эту сторону», — сообщил Асафов.

И в данном случае нет ничего странного, обращает внимание эксперт, что на таком уровне обсуждаются совместные действия США и Турции в отношении ближайшего будущего, некие тактические, а, возможно, и стратегическое планы, направленные на то, чтобы не допустить эскалации этой международной напряжённости. Изменения политической «погоды» могут коснуться ситуации в Сирии.