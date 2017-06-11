СК РФ озвучил версию гибели матери кратовского стрелка

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Москва, 11 июня. Мать Игоря Зенкова, застрелившего в Подмосковье четырех человек, могла погибнуть в загоревшемся доме. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть», — сообщила она.

В следствии добавили, что о судьбе матери злоумышленника станет известно только после полной ликвидации последствий пожара в доме.

Ранее сообщалось, что следователи допросили отца кратовского стрелка. Местоположение его матери пока устанавливается.