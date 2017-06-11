В СК РФ рассказали о командировках кратовского стрелка в Чечню

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Москва, 11 июня. Житель поселка Кратово Игорь Зенков, который застрелил четырех человек, не принимал участия в боевых действиях в Чечне. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

Она указала на то, что мужчина работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника пятого разряда.

«За время своей работы неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал», — цитирует слова Петренко ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что бойцы Росгвардии смогли ликвидировать Игоря Зенкова, который стрелял по прохожим.