«Князь Владимир» откроет морское сообщение между Сочи и Крымом по поручению Путина

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Сочи, 11 июня. Теплоход «Князь Владимир» отправится сегодня из порта Сочи в свой первый пассажирский круиз в Крым, сообщили в пресс-службе Росморпорта.

Пассажиры лайнера «Князь Владимир» отправятся сегодня в недельное путешествие по Черному морю из Сочи в Новороссийска через Ялту и Севастополь, а затем достигнут порта Сочи. Туристы смогут посетить город воинской славы Новороссийск, а также запланирована двухдневная стоянка на курорте в Ялте. Желающим предлагаются экскурсии по Севастополю.

Организаторы круиза отмечают, что пассажиры при желании могут самостоятельно выбрать город, в котором завершится их круиз, что повлияет на стоимость путешествия. Известно, что минимальная стоимость круиза составляет 25 тысяч рублей, детям, пенсионерам и сотрудникам правоохранительных органов предусмотрены скидки. Напомним, что год назад глава государства Владимир Путин поручил Минтрансу РФ открыть водное сообщение между Сочи и Крымом.