Сирия: SDF заявили об освобождении от ИГ первого района в западной части Ракки

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Дамаск, 11 июня. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили о взятии под контроль первого района в западной части Ракки.

Как уточнили представители вооруженной оппозиции, район Ар-Романия на западном фронте Ракки был очищен от террористов ИГ* (запрещена в РФ) «после двухдневных боев», сообщает Agence France Presse.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 июня, командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что войска РФ отслеживают обстановку в районе Ракки, где боевики беспрепятственно покидают город.

* Организация запрещена на территории РФ.