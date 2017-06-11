Лжетеррориста, угрожавшего взорвать метро Петербурга, отправят к психиатрам

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Санкт-Петербург, 11 июня. Лжетеррориста из Кабардино-Балкарии, угрожавшего взорвать станцию метро «Невский проспект», задержали в Петербурге. О планах совершить атаку он сообщил по телефону «112». При этом мужчина заявил, что на нем надет пояс смертника.

Инцидент произошел накануне рано утром. После звонка станции «Невский проспект» и «Гостиный двор» в течение часа были закрыты на вход и выход, однако эвакуацию пассажиров и сотрудников подземки проводить не стали. На движении поездов проверка также не отразилась.

Как стало известно ФАН, полиция оперативно установила местонахождение звонившего, вскоре его задержали в Яковлевском переулке. Лжетеррористом оказался 34-летний приезжий из Кабардино-Балкарии. Теперь шутнику предстоит пройти психиатрическую экспертизу, уточнил источник в правоохранительных органах.

