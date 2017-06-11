Раскрыто содержание предсмертной записки кратовского стрелка

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Москва, 11 июня. Житель подмосковного села Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, оставил предсмертную записку. В ней он признался отцу, что устал от жизни.

Правоохранители нашли предсмертное послание стрелка после того, как ликвидировали преступника. Как сообщается в телеграм-канале Mash, злоумышленник в записке, адресованной его отцу, пожаловался на конфликты с соседями и ощущение усталости от происходящего.

«Устал жить», — написал он.

Накануне вечером Зенков открыл из окна огонь по прохожим и застрелил четырех человек, после чего оказал яростное сопротивление прибывшим правоохранителям. Около полуночи стрелок был ликвидирован.