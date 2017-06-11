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Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки кратовского стрелка

Раскрыто содержание предсмертной записки кратовского стрелка

16:38  11 Июня 2017  /обновлено: 16:39  11 Июня 2017
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Раскрыто содержание предсмертной записки кратовского стрелка

Москва, 11 июня. Житель подмосковного села Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, оставил предсмертную записку. В ней он признался отцу, что устал от жизни.

Правоохранители нашли предсмертное послание стрелка после того, как ликвидировали преступника. Как сообщается в телеграм-канале Mash, злоумышленник в записке, адресованной его отцу, пожаловался на конфликты с соседями и ощущение усталости от происходящего.

 «Устал жить», — написал он.

Накануне вечером Зенков открыл из окна огонь по прохожим и застрелил четырех человек, после чего оказал яростное сопротивление прибывшим правоохранителям. Около полуночи стрелок был ликвидирован.

Алексей Громов
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