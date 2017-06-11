Житель Николаева – о кровавой репетиции Одессы: Нас хотели собрать и сжечь! ФАН-ТВ

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Теперь появляется все больше новых подробностей о том, что происходило в 2014 году после смены власти на Украине. Тогда, поздней зимой и весной 2014-го, волна массовых протестов против киевских властей накрыла сотни городов страны. Среди них был и город Николаев. Тысячи его жителей вышли на митинг с призывом отделиться от Украины и организовать новое федеральное образование вместе с Одессой и Херсоном. Очевидец тех событий, активист антифашистского сопротивления в Николаеве рассказал ФАН-ТВ о том, как его земляки подверглись атаке «Правого сектора»*. По его мнению, именно на них члены этой запрещенной в России организации отрабатывали схему кровавых одесских событий.

Антон Половенко встретился с корреспондентом ФАН-ТВ у подножия Кремля в Москве. Активист антифашистского сопротивления в городе Николаеве рассказал, как три года назад всё происходило на самом деле:

– Николаев, в принципе, поднялся после того, как мы защищали по призыву губернатора Николенко областную администрацию, и после того, как там втихую произошла смена власти. И после того, как 22 февраля был снесен памятник Ленину. Была привезена определенная группа молодых людей, всё это было с криками, улюлюканиями, выкриками лозунгов. Старики, определенные горожане, коммунисты пытались защищать это, их прибивали прямо там, по месту. Милиция в это дело не вмешивалась, в общем, всё это было безобразно. И 23 февраля 2014 года был первый митинг возле памятника Ольшанцам, после чего буквально на следующий день был организован лагерь, митинги стали ежедневными. (Памятник героям Ольшанцам – монумент, установленный в честь подвига десантникам К.Ф. Ольшанского, совершенным весной 1944 года, – прим. ред.)

Пожалуй, где-то 1 марта 2014-го в Николаеве вышло порядка 15 тысяч. Это баснословное количество для Николаева, то есть, люди были до такой степени возмущены… Это был уже не только снос памятника Ленину, это были события, которые происходили на Украине в целом! Все это доходило [до людей], информировалось на митингах, и народ вышел выразить свои недовольство и то, что он не может принять то, что сейчас навязывает ему власть.

В Одесcе было Куликово поле, а у нас был маленький лагерь, который стоял возле памятника Ольшанцам. Памятник Ольшанцам находится в Николаеве между городской и областной администрациями. То есть, это самый центр пешеходный города, естественно, он всем ужасно мешал, стоящий там лагерь. Тем не менее, мы выиграли за это время три местных суда, доказали право стоять на этом месте. И, тем не менее, на 7 апреля – собственно говоря, это был один из христианских праздников перед Пасхой – приехало несколько автобусов. Автобусы приехали к месту снесенного памятника Ленину, из автобусов выгрузились люди в определенной амуниции, подготовленные. Возле этого памятника они производили свои беснования.

В то же время, к нам в лагерь поздно вечером, это было уже в 11 часов, пришли провокаторы, которые стали кричать, что нужно срочно захватывать областную администрацию. Пару десятков человек увлекли туда, к областной администрации. Естественно, там была очень прекрасная охрана, никакого захвата не было, там пошумели, помахали флагами. Но через какое-то время та публика, которая бесновалась возле снесенного памятника Ленину, пошла в атаку. Она была хорошо организована, у них были шумовые гранаты, дубинки. Они были готовы к силовым действиям. В лагере было порядка 30 человек, как я сказал. По звонку приехало, может, еще человек 20. То есть, в целом, защитников лагеря было порядка 50-ти человек в Николаеве, а наступало на них порядка 400. Соотношение сил понятно. Тем не менее, какое-то время оборонялись николаевцы, нас пытались в то время загнать в Дом политпросвещения, который стоял здесь, на площади, но народ не пошел. Возможно, это спасло нас. Возможно, не было такого сценария, как в Одессе, но снос лагеря был очень жесткий. Довольно большое количество человек, больше 30-ти, попало в БСМП с травмами различной тяжести. Причем, пошли туда далеко не все, потому что некоторые боялись, в силу того, что в то время уже представители батальонов и укро-нацистских кругов были достаточно сильны, была опасность, что они придут в больницу, начнут дознавать, что-то случится там...

Поэтому после этих событий те группы, которые были размещены в Николаеве (потому что далеко не все приехали автобусом, некоторые уже были расквартированы в Николаеве), по информации наших ребят, стали перемещаться в сторону Одессы. И мы одесситам говорили о том, что «в вашу сторону едут те, кто свезли наш лагерь, будьте готовы, скорее всего, у вас будут большие неприятности!» Но нам казалось на тот момент, что одесситы нас не услышали. Или им казалось, что они достаточно крепки, на самом деле, Куликово поле был значительно больший лагерь, чем наш небольшой палаточный лагерь возле памятника. И, тем не менее, наши самые печальные прогнозы оправдались.

В прессе тогда многие писали, что разгром николаевского палаточного лагеря – это была генеральная репетиция перед Одессой. Слава Богу, у нас не было трупов, но были ранения, серьезные ранения, были переломы. К моменту сноса нашего лагеря готовились, это была продуманная акция, и она была сделана довольно профессионально. Потом опубликовали в прессе, что местная самооборона защитила от сепаратистов областную администрацию.

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* Организация запрещена на территории РФ.