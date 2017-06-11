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Новороссия
Захарченко наградил Чичерину грамотой за развитие культуры ДНР

Захарченко наградил Чичерину грамотой за развитие культуры ДНР

15:00  11 Июня 2017
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Захарченко наградил Чичерину грамотой за развитие культуры ДНР

Донецк, 11 июня. Глава ДНР Александр Захарченко вручил российской рок-певице Юлии Чичериной грамоту за вклад в развитие культуры республики.

Выступления певицы Юлии Чичериной на передовой сделали ее любимицей военнослужащих ДНР, заявил глава республики Александр Захарченко во время вручения российской артистке почетной грамоты за личный вклад в культуру. Сегодня рок-певица представит в Донецке концертную программу «Моя Спарта». Это не первое выступление россиянки в Донбассе  — она неоднократно посещала ДНР и ЛНР не только с концертами, но и гуманитарными миссиями. Последний раз Чичерина приезжала в столицу ДНР 11 мая.

Захарченко наградил Чичерину грамотой за развитие культуры ДНР

Ирина Селезнева
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