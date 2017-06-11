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Украина
Голый зад на празднике безвиза, или Как украинцы узнали о родстве Елизаветы II и Ярослава Мудрого

Голый зад на празднике безвиза, или Как украинцы узнали о родстве Елизаветы II и Ярослава Мудрого

16:15  11 Июня 2017
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Древние укры, стихи и пьяный дебош: как Украина отметила «безвиз»

Украинские власти в субботу, 10 июня, на Европейской площади Киева провели вечерний концерт по случаю отмены безвизового режима со странами Европейского союза. На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Там же побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Площадь, на которой проходило мероприятие, была поделена на две зоны. В дальние от сцены зоны пускали всех желающих через рамки  металлоискателей и после досмотра личных вещей. В ближнюю зону пропускали лишь по спискам и паспортам «заранее приготовленных» киевлян, в основном молодежь с флагами Евросоюза в руках. К началу концерта оказалось, что «заранее приготовленных» людей оказалось недостаточно. И чтобы президент Порошенко не смотрел на полупустую площадь во время своего выступления, организаторы в отчаянии открыли заграждения.

Во время концерта украинский президент вещал следующее:

«Вокруг нас чудесное лето, а ощущения, не знаю как у вас, не иначе как предновогоднее. Меньше четырех часов осталось до того момента, как часы пробьют двенадцать часов, и долгожданный безвизовый режим украинцев в ЕС стартует. Я хочу сказать, что на самом деле это намного больше, чем начало нового года, так как мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в новую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «Русским миром».

«Прощай немытая Россия,

Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые

И ты, им преданный народ», — написал когда-то великий российский поэт Михаил Лермонтов. А я отдельно хочу обратиться к тем россиянам, который в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод. И хотел бы напомнить слова другого поэта, Александра Пушкина:

«Товарищ, верь, взойдет она

Звезда пленительного счастья

Россия вспрянет ото сна

И на обломках самовластья

Напишут ваши имена».

Друзья, мы с вами не назначали дату, но наше окончательное и бесповоротное расставание с Москвой произойдет накануне 12 июня, главного государственного праздника России, дня независимости. И в этом есть определенный символизм — мы, наконец, независимы друг от друга, политически, экономически, газово-энергетически и, наконец, духовно. Мы свободны от их скреп».

Древние укры, стихи и пьяный дебош: как Украина отметила «безвиз»

Более того, украинцам рассказали, что британская королева Елизавета является потомком Ярослава Мудрого. Эта информация изрядно насмешила людей на площади.

Не обошлось на празднике безвиза и без неприятных инцидентов. Так, один из особенно активно отмечающих украинцев вступил в стычку с сотрудниками полиции. Сотрудники правоохранительных органов выгнали пьяного мужчину, который в ответ просто снял штаны и показал им голый зад.

Сам концерт, по задумке организаторов, должен был стать кульминацией в череде разных мероприятий, посвященных получению Украиной «безвиза» с ЕС. Многие украинские политологи отмечали с иронией, что «безвиз» дали слишком рано и к очередным выборам президента, которые должны состояться в 2019 году, украинцы уже забудут про заслугу Порошенко в этом событии, а больше особо похвастаться нечем. Дела в экономике не улучшаются, страна находится в постоянном преддефолтном состоянии, и прогнозы нельзя назвать радужными. Да и сам «безвиз», как его называет действующая власть, есть всего лишь послабление визового режима, которое не дает возможности украинцам работать и учиться в станах ЕС, а только лишь тратить свои деньги во время туристических поездок.

#украина #порошенко
Степан Коцаба
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