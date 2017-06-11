Голый зад на празднике безвиза, или Как украинцы узнали о родстве Елизаветы II и Ярослава Мудрого

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Украинские власти в субботу, 10 июня, на Европейской площади Киева провели вечерний концерт по случаю отмены безвизового режима со странами Европейского союза. На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Там же побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Площадь, на которой проходило мероприятие, была поделена на две зоны. В дальние от сцены зоны пускали всех желающих через рамки металлоискателей и после досмотра личных вещей. В ближнюю зону пропускали лишь по спискам и паспортам «заранее приготовленных» киевлян, в основном молодежь с флагами Евросоюза в руках. К началу концерта оказалось, что «заранее приготовленных» людей оказалось недостаточно. И чтобы президент Порошенко не смотрел на полупустую площадь во время своего выступления, организаторы в отчаянии открыли заграждения.

Во время концерта украинский президент вещал следующее:

«Вокруг нас чудесное лето, а ощущения, не знаю как у вас, не иначе как предновогоднее. Меньше четырех часов осталось до того момента, как часы пробьют двенадцать часов, и долгожданный безвизовый режим украинцев в ЕС стартует. Я хочу сказать, что на самом деле это намного больше, чем начало нового года, так как мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в новую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «Русским миром».

«Прощай немытая Россия,

Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые

И ты, им преданный народ», — написал когда-то великий российский поэт Михаил Лермонтов. А я отдельно хочу обратиться к тем россиянам, который в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод. И хотел бы напомнить слова другого поэта, Александра Пушкина:

«Товарищ, верь, взойдет она

Звезда пленительного счастья

Россия вспрянет ото сна

И на обломках самовластья

Напишут ваши имена».

Друзья, мы с вами не назначали дату, но наше окончательное и бесповоротное расставание с Москвой произойдет накануне 12 июня, главного государственного праздника России, дня независимости. И в этом есть определенный символизм — мы, наконец, независимы друг от друга, политически, экономически, газово-энергетически и, наконец, духовно. Мы свободны от их скреп».

Более того, украинцам рассказали, что британская королева Елизавета является потомком Ярослава Мудрого. Эта информация изрядно насмешила людей на площади.

Не обошлось на празднике безвиза и без неприятных инцидентов. Так, один из особенно активно отмечающих украинцев вступил в стычку с сотрудниками полиции. Сотрудники правоохранительных органов выгнали пьяного мужчину, который в ответ просто снял штаны и показал им голый зад.

Сам концерт, по задумке организаторов, должен был стать кульминацией в череде разных мероприятий, посвященных получению Украиной «безвиза» с ЕС. Многие украинские политологи отмечали с иронией, что «безвиз» дали слишком рано и к очередным выборам президента, которые должны состояться в 2019 году, украинцы уже забудут про заслугу Порошенко в этом событии, а больше особо похвастаться нечем. Дела в экономике не улучшаются, страна находится в постоянном преддефолтном состоянии, и прогнозы нельзя назвать радужными. Да и сам «безвиз», как его называет действующая власть, есть всего лишь послабление визового режима, которое не дает возможности украинцам работать и учиться в станах ЕС, а только лишь тратить свои деньги во время туристических поездок.