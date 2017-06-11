Госдума предложила пожизненно лишать права на ношение оружия после бойни в Подмосковье

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Москва, 11 июня. Госдума рассмотрит предложение о пожизненном лишении права на ношение оружия в случаях, когда его владелец совершил административные правонарушения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия.

«Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного», — заявил Пискарев.

При этом он уточнил, что речь не идет о случаях, связанных с оборотом оружия. Кроме того, комитет обсудит и усиление контроля за соблюдением владельцами оружия условий хранения. В частности, внимание уделят механизму своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе из-за состояния здоровья.

