Кокорина поздравили с рождением первенца

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Санкт-Петербург, 11 июня. У нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его невесты Дарьи Валитовой родился сын. Об этом сообщила благотворительная организация Play and Help.

«Сегодня мы с особой радостью и от всего сердца поздравляем Александра Кокорина и Дашу Валитову с рождением сына и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья вам и вашему маленькому чуду», — говорится в поздравлении организации.

Между тем отец футболиста не стал подтверждать информацию о рождении ребенка. «Не готов комментировать этот вопрос», — сказал он «Газете.Ru».

Добавим, предположения о рождении у Кокорина сына появились у пользователей соцсетей еще 9 июня, когда футболиста поздравил в Instagram один из его друзей.