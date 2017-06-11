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Сирия, 11 июня. Самолеты ВКС РФ и ВВС САР нанесли удары по боевикам вдоль линий поставок нефти ИГ* на востоке провинции Хама. В рядах ССА** на востоке от города Даръа вспыхнул вооруженный конфликт. Войска САА и «Хезболлы» отбили у ИГ последние высоты в окрестностях поля Арак под Пальмирой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили полевого командира «Джебхат ан-Нусры»*** в боях к юго-западу от Дамаска; готовятся к операции по освобождению от боевиков ИГ треугольника Ракка – Алеппо – Хама; провели обстрелы позиций исламистов к северу и северо-востоку от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над последними ключевыми высотами в районе газового поля Арака на востоке от Пальмиры; потеряло 82 боевика ранеными и убитыми, а также склад вооружений на западе Дейр эз-Зора в результате противостояния с армией САР; подверглось ударам ВВС САР и ВКС РФ на востоке провинции Хама, потеряв значительную часть укрепленных позиций; убило 34 бойца «Хашд Аль-Шааби» и уничтожило 14 единиц их техники в Мосуле.

Курды: полностью зачистили от террористов район Романия в Ракке, нейтрализовав высокопоставленного командира ИГ.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира одной из бригад на юге от Алеппо в результате нападения неизвестных боевиков; устроила междоусобицы на востоке провинции Даръа, есть мирные жертвы перестрелок между радикалами; лишилась шести боевиков в городе Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): потеряла шестерых террористов в результате массированной атаки САА в районе города Талль-Бисса на севере от Хомса.

Провинция Дамаск

Тяжелые бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат Фатх аш-Шам» вспыхнули на юго-западе провинции Дамаск — в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир. Как передает в сети Twitter (@QerdahaNN) правительственный источник, в ходе противостояния был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористического формирования родом из Саудовской Аравии. Также были ранены и нейтрализованы еще около десяти радикалов.

В этом регионе находится небольшой анклав сирийской вооруженной оппозиции, который также охватывает часть территорий на севере соседней провинции Кунейтра.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо недалеко от границы с Идлибом произошло нападение на командира группировки «Лива Аль-Сафва», являющейся частью оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), Самира Абу Аль-Изза, передает местный активист на своей странице в Twitter (@AllyOfTruth). Ряд источников сообщает, что командир был убит, другие утверждают, что Аль-Изза выжил. Представители отряда «Лива Аль-Сафва» пока не давали комментариев по этому поводу. Предполагается, что покушение могло быть организовано боевиками «Джебхат ан-Нусры», которые недавно напали на военную базу ССА в городе Маарет Аль-Нуман на юге провинции Идлиб.

Командование армии САР намеревается продолжить освободительную операцию на границе провинций Алеппо и Ракка с целью обезопасить стратегическую артиллерию «дорога жизни», полностью выбив террористов «Исламского государства» из области треугольника Алеппо – Хама – Ракка. Планируются массированные атаки позиций боевиков в районе трассы между городами Ат-Табка и Саламия. Отмечается, что в кампании примут активное участие Национальные силы обороны (NDF)****** и другие союзные войска. Об этом со ссылкой на представителей командования САА сообщает портал Fars News.

Провинция Хомс

Ожесточенные столкновения вспыхнули недалеко от деревни Аль-Мухтария, находящейся в окрестностях города Талль-Бисса к северу от Хомса. Военнослужащие правительственной армии и отрядов NDF атаковали позиции «Джебхат Фатх аш-Шам», уничтожив шестерых боевиков, сообщает агентство Pulse Of Syria. Напомним, на севере провинции Хомс действует режим прекращения огня, однако на «Ан-Нусру» перемирие не распространяется.

Сирийские войска и бойцы «Хезболлы» запустили серию массированных атак позиций «Исламского государства» в районе населенного пункта Арак к востоку от Пальмиры, сообщает ливанское агентство Al Masdar News. Военнослужащие отбили все оставшиеся стратегические высоты с видом на крупное газовое поле, расположенное в окрестностях поселка. ВКС России тем временем продолжают вести бомбардировки военных объектов ИГ вдоль шоссе М20 между Пальмирой и городом Ас-Сухна, главной линией снабжения ИГИЛ в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные подразделения, поддерживаемые сирийской авиацией, уничтожили крупный склад вооружений и боеприпасов «Исламского государства» на западной окраине Дейр эз-Зора, передает портал SANA News. Согласно информации источника, за последние двое суток в результате тяжелых столкновений в этой части города были ликвидированы и ранены не меньше 82 боевиков террористической организации.

Ситуация в районе Аль-Панорама и ряде соседних кварталов на западе Дейр эз-Зора значительно обострилась в последние недели. Отряды боевиков активизировали атаки на опорные пункты армии САР, захватив ряд ключевых позиций. Правительственные силы при помощи ВКС РФ восстановили контроль над большинством из них, однако бои на западной окраине пока не прекращаются.

Провинция Даръа

В городе Даръа и окрестностях продолжается ожесточенное противостояние между сирийскими военными, поддерживаемыми «Хезболлой», и боевиками исламистских группировок. В развернувшейся борьбе за контроль над административным центром явного преимущества пока не имеет ни одна из сторон. Командование «Свободной армии» подтвердило гибель шести боевиков в ходе последних столкновений. Отмечается, что среди них были два полевых командира формирования — Мухаммад ас-Султи и Фархан Хамади.

Оппозиционные источники сообщают об артиллерийских ударах САА по позициям радикалов к северу и северо-востоку от Даръа. Под обстрелами оказались укрепленные районы исламистов вблизи населенных пунктов Наима, Ибта и Гарият Аль-Гарбия.

В поселке Маараба к востоку от столицы провинции вблизи с границей соседней провинции Эс-Сувейда вспыхнул вооруженный конфликт внутри Свободной сирийской армии (ССА). По информации новостного центра F.S.N.N., в населенном пункте фиксировались интенсивные перестрелки между боевиками бригад «Джейш Ярмук» и «Куват Шабаб ас-Сунна». Отмечается, что в результате данного противостояния пострадало большое число местных жителей. Кроме того, под огнем исламистов, в частности, погиб один ребенок.

Провинция Ракка

Представители командования Демократической армии Сирии (SDF)**** на своем канале в сети Telegram сообщают, что курдские отряды установили полный контроль над районом Романия на западной окраине Ракки. В ходе массированной атаки был ликвидирован одни из высокопоставленных командиров террористического формирования. Ранее сообщалось об одиннадцати уничтоженных радикалах ИГ в боях за контроль над Романией.

Бойцы SDF и YPG параллельно наступают на восточной окраине административного центра провинции, а также к северу от города. Курды действуют под командованием западной коалиции в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата», начавшейся еще осенью прошлого года.

Провинция Хама

ВВС Сирии и ВКС России провели совместный боевой вылет в направлении восточной части провинции Хама. По данным Al Masdar News, боевые самолеты нанесли серию ударов по объектам боевиков вдоль линий поставок нефти ИГИЛ недалеко от населенного пункта Акариб. Позже в направлении укрепрайонов «Исламского государства» к востоку от Саламии с аэродрома «Шайрат» вылетела сирийская эскадрилья. Бомбардировщики нанесли еще четыре удара по ИГ, причинив серьезный урон оборонительным укреплениям террористов.

Боевая авиация ВВС САР и ВКС РФ активизировала работу на востоке провинции с целью ослабить базирующиеся в регионе силы ИГИЛ в преддверии грядущей полномасштабной освободительной операции САА и союзных войск.

Ирак

Информационные источники, контролируемые «Исламским государством»*, сообщают о массированной атаке отрядов ИГ на позиции проправительственных Сил народной мобилизации на северо-западе Мосула. Согласно сведениям источников, были убиты 34 бойца «Хашд Аль-Шааби», также были уничтожены 14 единиц военной техники ополченцев. Официальные источники, тем не менее, пока не подтвердили предоставленную ресурсами ИГИЛ информацию. Ранее террористы потеряли район Занджили. Однако, несмотря на это, боевики, замкнутые в кольцо окружения, продолжают упорно сопротивляться.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)