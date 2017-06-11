Иран отправил боевые корабли к берегам Омана

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Тегеран, 11 июня. Командование Военно-морских сил Ирана приняло решение об отправке двух боевых кораблей к берегам Омана. Соответствующее заявление руководства ВМС Ирана распространили СМИ исламской республики.

«Группа боевых кораблей в составе ракетного фрегата «Альборз» и судна поддержки «Бушер» отправится сегодня из порта Бендер-Аббас в сторону Омана, затем она будет выполнять миссию патрулирования в северной части Индийского океана и в Аденском заливе», — указано в сообщении пресс-службы

Ракетный фрегат «Альборз» сменит на боевом посту возвращающийся в свой порт фрегат «Сабалан» с вспомогательным судном «Лаван». Корабли Исламской республики Иран в течение нескольких лет осуществляют патрулирование в Аденском заливе в рамках международной миссии по борьбе с сомалийскими пиратами. Ранее в 2015 году «Альборз» отправлялся в патрульную миссию к берегам Йемена, где не прекращается гражданская война.