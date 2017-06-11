ЛНР узнала о переброске танков ВСУ к линии разграничения в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Луганск, 11 июня. Украинские силовики перебросили к линии фронта в Донбассе две батареи САУ «Акация», гаубицы и танки, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

ВСУ продолжают укреплять свои позиции у линии фронта в ЛНР — стягивают тяжелое вооружение, игнорируя минские соглашения и взятые на себя обязательства. «Так, в районе населенного пункта Крымское на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух батарей САУ «Акация» из состава 93-й бригады вооруженных сил Украины», – рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Возле населенного пункта Новотошковское были зафиксированы семь гаубиц Д-30 и пяти танков Т-64. Ранее сообщалось, что в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ тяжелое ранение получил военнослужащий, а также ранен один гражданский.