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Новороссия
ЛНР узнала о переброске танков ВСУ к линии разграничения в Донбассе

ЛНР узнала о переброске танков ВСУ к линии разграничения в Донбассе

15:01  11 Июня 2017
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ЛНР: ВСУ перебросили артиллерию, танки и гаубицы к линии фронта в Донбассе

Луганск, 11 июня. Украинские силовики перебросили к линии фронта в Донбассе две батареи САУ «Акация», гаубицы и танки, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

ВСУ продолжают укреплять свои позиции у линии фронта в ЛНР  — стягивают тяжелое вооружение, игнорируя минские соглашения и взятые на себя обязательства. «Так, в районе населенного пункта Крымское на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух батарей САУ «Акация» из состава 93-й бригады вооруженных сил Украины», – рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ЛНР: ВСУ перебросили артиллерию, танки и гаубицы к линии фронта в Донбассе

Возле населенного пункта Новотошковское были зафиксированы семь гаубиц Д-30 и пяти танков Т-64. Ранее сообщалось, что в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ тяжелое ранение получил военнослужащий, а также ранен один гражданский.

Ирина Селезнева
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