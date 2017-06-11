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Общество
Путин вручит в День России госпремии выдающимся деятелям науки и искусства

Путин вручит в День России госпремии выдающимся деятелям науки и искусства

16:27  11 Июня 2017
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Путин вручит в День России госпремии выдающимся деятелям науки и искусства

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии деятелям науки и искусства. Об этом проинформировали официальные представители Кремля.

В списке лауреатов значатся кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

«Позднее в этот день глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции «Мы — граждане России!» — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что в День России в 19 парках Москвы пройдут праздничные мероприятия.

#путин
Алексей Громов
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