Путин вручит в День России госпремии выдающимся деятелям науки и искусства

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Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии деятелям науки и искусства. Об этом проинформировали официальные представители Кремля.

В списке лауреатов значатся кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

«Позднее в этот день глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции «Мы — граждане России!» — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что в День России в 19 парках Москвы пройдут праздничные мероприятия.