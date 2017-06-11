Глава Ингушетии ответил на обвинения ЕС в ущемлении прав геев

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Магас, 11 июня. В Ингушетии представителей ЛБГТ нет. Так считает глава региона Юнус-бек Евкуров, который прокомментировал слухи о преследовании секс-меньшинств на территории Чечни.

По словам политика, тема ЛБГТ на Северном Кавказе неактуальна.

«Когда избранный президент Франции задает нам эти вопросы на таком высоком уровне, и Ангела Меркель, которая, приехав в Москву, тоже задает эти вопросы, мне кажется, что это уже постановка», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил лидерам Франции и ФРГ самостоятельно ознакомиться с ситуацией с секс-меньшинствами в регионе.