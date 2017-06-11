Renault Duster второго поколения представят в Париже 22 июня

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Париж, 11 июня. Во второй половине июня автомобильный концерн Renault намерен представить обновленную версию своего внедорожника Renault Duster. Автомобиль будет представлен в Париже 22 июня, а пока что об этой машине практически ничего не известно.

О новом автомобиле пока ходят лишь слухи, подкрепляемые редкими шпионскими фотографиями, на которых видно закамуфлированные прототипы машины. Известно, например, что внешний вид автомобиля остался вполне типовым для бренда Renault.

Известно также, что новый Renault Duster будет иметь длину 4700 мм, а объем его багажного отделения составит около 500 л. Комплектации Duster, отличающиеся от стандартной, получат такие дополнения, как климат-контроль, датчик парковки и спутниковую систему навигации. Стоимость топовых версий обновленной модели начинается от 21 тысячи евро.